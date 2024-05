Korzystasz z telefonu w kinie? Wolverine nie będzie miał dla Ciebie litości – zabawne wideo z Deadpool 3

Jeżeli chodzicie do kina, to na pewno znacie te krótkie spoty z różnych filmów, które przypominają o wyłączeniu i niekorzystaniu z telefonu podczas seansu. Właśnie taki materiał został nagrany z Deadpoolem i Wolverinem, którzy nie mają taryfy ulgowej dla osób, które na sali kinowej świecą ekranami swoich smartfonów. Logan rzuca mocną wiązankę z kilkoma groźbami w stronę ludzi, którzy nie szanują innych widzów i swoim telefonem przeszkadzają w seansie.

Disney dokłada wszelkich starań, aby Deadpool 3 osiągnął kasowy sukces. Marvel często wypuszcza nowe materiały z filmu i niedawno nowy zwiastun trafił do sieci. Według prognoz najnowsza superbohaterska produkcja osiągnie niemały sukces, na co wskazują wyniki przedsprzedaży biletów, które są rekordowe dla filmu z kategorią R. Wytwórnia nie zamierza ustać w wysiłku, aby przez ostatnie dwa miesiące nadal promować swój nowy film. Nawet poprzez krótki i spersonalizowany spot, który właśnie trafił do amerykańskich kin.

Jest to zdecydowanie najmocniejszy spot, który zwraca uwagę osobom, korzystającym ze swoich telefonów podczas seansów w kinie. Pamiętajcie więc, aby na Deadpool & Wolverine, ale również innych filmach, odłożyć telefon i nie wyciągać go do czasu wyjścia z sali. Nie ma po co denerwować Logana, więc tak będzie bezpieczniej dla wszystkich.

Reżyserem filmu jest Shawn Levy, twórca Nocy w muzeum, Free Guy i Projekt Adam. W obsadzie znaleźli się: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Brianna Hildebrand, Matthew Macfadyen, Morena Baccarin, Leslie Uggams, Karan Soni, Jennifer Garner, Shioli Kutsuna, Rob Delaney i Stefan Kapicic.

Przypomnijmy, że Deadpool & Wolverine zadebiutuje w kinach już 26 lipca 2024 roku.