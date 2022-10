GOG wprowadzi do swojej oferty sieciowe gry z DRM

Jeśli chodzi o reakcje społeczności, te są mieszane. Nie brakuje oczywiście negatywnych głosów, które uważają, że tego typu tytuły nie powinny pojawiać się w sklepie, który został przecież zbudowany jako platforma w pełni wolna od DRM. Wielu graczy nie widzi jednak żadnego problemu w dodawaniu gier sieciowych do oferty. Część ma z kolei nadzieję, iż w ten sposób GOG zyska więcej klientów oraz środków, co pozwoli na pozyskanie praw do kolejnych starszych pozycji dla pojedynczego gracza.