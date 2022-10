God of War: Ragnarok na kolejnych screenach. Sony prezentuje bohaterów i wrogów

Premiera God of War: Ragnarok jest tuż za rogiem, dlatego nic dziwnego, że do sieci trafiają kolejne informacje i materiały związane ze wspomnianą produkcją. Deweloperzy potwierdzili kilka dni temu, że kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa zaoferuje cztery tryby graficzne na PS5, a nieco wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć kilka screenów prezentujących sześć z dziewięciu światów, które odwiedzimy podczas rozgrywki. Tymczasem na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się kolejna porcja zrzutów ekranu.

Kratos, Atreus, a nawet Thor na nowych zrzutach ekranu z God of War: Ragnarok

Screeny udostępnione przez firmę Sony pozwalają przyjrzeć się m.in. dobrze znanym bohaterom. Na obrazkach możemy bowiem dostrzec Broka i Sindriego, którzy wystąpili w poprzedniej odsłonie serii. Oczywiście nie brakuje także ujęć skupionych na Kratosie i Atreusie, a także zrzutów ekranu prezentujących walkę z oponentami czy lokacje.



Na jednym ze screenów możemy natomiast zobaczyć starcie Ducha Sparty z samym Thorem. Bóg burzy i piorunów znacząco przewyższa Kratosa pod względem gabarytów, ale syn Zeusa niejednokrotnie miał do czynienia z dużo większymi od siebie oponentami. Opublikowane przez Sony zrzuty ekranu znajdziecie w galerii na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na PlayStation 4 i PlayStation 5 już 9 listopada. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi długości rozgrywki, a także obejrzenia zwiastuna przedstawiającego funkcje gry w wersji na PS5.