God of War: Ragnarok – nowe zrzuty ekranu prezentują sześć z dziewięciu światów

God of War: Ragnarok zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z zapowiedziami twórców nadchodząca kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa będzie ostatnim rozdziałem epickiej historii. Tymczasem deweloperzy ze studia Sony Santa Monica postanowili podzielić się kolejnymi ujęciami ze wspomnianej produkcji. Tym razem zainteresowani mogą rzucić okiem na kilka zrzutów ekranu.

Twórcy God of War: Ragnarok dzielą się kolejnymi ujęciami z kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa

Najnwosze screeny przedstawiają Kratosa i Atreusa w sześciu z dziewięciu światów, które według mitologii nordyckiej połączone były przez święto drzewo – Yggdrasil. Zrzuty ekranu pokazują Midgard, Niflheim, Muspelheim, Alfheim, Helheim oraz Svartalfheim. Zgodnie z zapowiedziami w God of War: Ragnarok gracze zwiedzą również trzy pozostałe światy, czyli Vanaheim, Jottunheim oraz Asgard, których niestety nie zobaczymy na najnowszych materiałach.



Udostępnione przez deweloperów zrzuty ekranu znajdziecie w galerii na dole wiadomości. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się ze zwiastunem prezentującym God of War: Ragnarok w wersji na PlayStation 5, który został opublikowany w zeszłym tygodniu.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na PlayStation 4 i PlayStation 5 już 9 listopada. Tymczasem rzućcie okiem na najnowsze zrzuty ekranu i dajcie znać, czy zamierzacie w przyszłym miesiącu sięgnąć po kontynuację przygód Kratosa i Atreusa.