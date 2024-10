Goat Simulator 3 na kolejnych platformach. Otrzymaliśmy humorystyczny zwiastun

Goat Simulator 3 to druga odsłona serii autorstwa Coffee Stain North, w której wcielamy się w tytułową kozę. Rozgrywka nie ma konkretnego celu, a naszym głównym zadaniem jest zwiedzanie otwartego świata i odkrywanie wielu sekretów. Gra jest stworzona w bardzo specyficznym klimacie - zobaczymy w niej wiele błędów, słabo wykonanych elementów graficznych oraz komicznych interakcji głównego bohatera z otoczeniem. Wszystko jest częścią konwencji (nawet zatytułowanie sequela jako trzeciej odsłony serii), która bardzo wyróżnia te gry na tle innych.

Twórcy opublikowali jak zwykle humorystyczny zwiastun zapowiadający Goat Simulator 3 na PlayStation 4 i Xbox One, lecz ciężko go opisać słowami. Gra pojawi się na tych platformach 22 października. Jak już wspomnieliśmy, obecnie trwają prace nad wyprodukowaniem odświeżonej wersji Goat Simulator, które rozpoczęło serię. Tytuł pojawi się 7 listopada na PC, Xbox One oraz PlayStation 5.