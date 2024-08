Geralt trafił do Balatro. Niespodzianka dla fanów popularnej karcianki

Aktualizacja „Friends of Jimbo” do Balatro została zaprezentowana na wczorajszym pokazie Indie World Showcase + Nintendo Direct: Partner Showcase. Zgodnie z przekazanymi informacjami wraz ze wspomnianym patchem hitowa karcianka doczekała się crossoveru z 4 popularnymi produkcjami. Jedną z nich jest Wiedźmin 3 od CD Projekt RED.

Aktualizacja „Friends of Jimbo” wprowadza do Balatro również elementy inspirowane takimi produkcjami jak Vampire Survivors, Dave the Diver oraz Among Us. Patch dostępny jest za darmo dla wszystkich posiadaczy gry. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun prezentujący wspomniane nowości.

Na koniec warto przypomnieć, że Balatro dostępne jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Wspomniana produkcja zebrała już na Steam ponad 41 tysięcy recenzji, z czego aż 97% to opinie pozytywne.