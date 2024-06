George R.R. Martin ujawnił, że Ten Thousand Ships powraca do gry. Powstaje scenariusz pilota

Ten Thousand Ships to spinoff serii Gry o Tron, który miał rozwijać Brian Helgeland, mający na koncie takie widowiska jak: który wcześniej pracował przy takich projektach jak: Tajemnice Los Angeles, L.A Confidential, Obłędny rycerz, A Knight’s Tale, Człowiek w ogniu i Rzeka tajemnic. HBO początkowo odłożyło projekt do poczekalni, z której mógł nigdy nie powrócić, ale wygląda na to, że Ten Thousand Ships powraca do gry. Taka wiadomość pojawiła się niedawno na osobistym blogu George'a R.R. Martina. W jednym z wpisów ujawnił również, że Eboni Booth pisze odcinek pilotażowy.

George R.R. Martin ujawnia powrót Ten Thousand Ships. Zapowiada się ciekawa historia ze świata Gry o tron