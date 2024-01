George R.R. Martin ujawnia nowe projekty związane z Grą o tron. Tym razem nie będą to produkcje aktorskie

Fani z pewnością pamiętają, że George R.R. Martin obiecał, że praca nad Wichrami zimy powinna niedługo dobiec końca, ale to nie oznacza, że słynny pisarz zapomniał o losach Gry o tron, mocno eksploatowanej przez HBO. Wiadomo już, że Ród Smoka powróci z nowym sezonem i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nastąpi to latem. Jednak to jeszcze nie wszystko .

We wpisie na blogu możemy przeczytać, że istnieje również mnóstwo innych projektów, a wiele z nich to produkcje animowane. W większości będą to seriale, będące spin-offami Gry o tron. Niestety pisarz nie zagłębia się w szczegóły, ale zdradza, że już kilka lat temu rozpoczęto rozwój aż czterech seriali animowanych. Podobno dwa z nich trafiły na półkę, ale to jeszcze nie przesądza ich losu i być może powrócą do gry.

George R.R. Martin ujawnia seriale animowane związane z Grą o tron