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Jak żyć po Gothic 1 Remake? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Mateusz Mucharzewski
2026/06/23 16:30
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Gothic 1 Remake przypomniał polskim graczom, jak bardzo kochają tę serię. Jeśli złapałeś się na ten trend i chcesz pozostać w klimacie, mamy dla Ciebie kilka propozycji.

Jak żyć po Gothic 1 Remake? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Polacy zawsze kochali Gothica i remake pierwszej części jest tego idealnym potwierdzeniem. Liczby mówią wszystko – nikt tak często nie sięga po Gothic 1 Remake jak nasi rodzimi gracze. Jak podaje serwis Gamalytic, Polska jest krajem z największą sprzedażą tej produkcji na PC. Dziwne, że nadal żadne rodzime studio nie dostało możliwości stworzenia kolejnej części.

Według danych Gamalytic, w Polsce sprzedało się około 76 tysięcy kopii Gothic 1 Remake. Mamy więc wielu graczy, którzy mogą już rozglądać się za kolejnymi tytułami w podobnym klimacie. Przychodzę więc z pomocą – przygotowałem osiem growymi propozycjami oraz dodatkowe, kulturowe.

Nie chciałem jednak, aby zestawienie było oczywiste, a więc pominąłem najbliższe Gothicowi gry (Elex i Risen), bo każdy je zna. Nie będę też polecać największych produkcji z gatunku RPG. Poszukamy czegoś jak Gothic – klimatycznego, mocno opartego na mechanikach i nie zawsze wybieranego w pierwszej kolejności.

Dajcie znać w komentarzach, która gra jest dla Was najciekawszą opcją po przejściu Gothic 1 Remake.

Outward – Gdyby do Gothica dodać nieco survivalu

Gothic ma tak samo wielu zwolenników co przeciwników – w miarę podobne emocje wzbudza Outward. Ten miks RPG z survivalem z ogromnym otwartym światem potrafi podzielić graczy, chociaż zawierające nieco poprawek Definitive Edition zdobywa wyraźnie lepsze opinie. Siłą Outward jest sporej wielkości mapa, początkowo nawet odrobinę przytłaczająca. Kluczową rolę odgrywają też mechaniki survivalowe, które dominują nad narracją. Istotnym wyróżnikiem gry jest możliwość grania w kooperacji. W lipcu na rynek trafi druga część, a więc ją też warto mieć na uwadze.

Outward – Gdyby do Gothica dodać nieco survivalu, Jak żyć po Gothic 1 Remake? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Dlaczego warto?

  • Miks RPG z survivalem
  • Bardzo duży świat
  • Możliwość gry w kooperacji

Tainted Grail: The Fall of Avalon – Znacznie więcej niż tylko polski The Elder Scrolls

Chociaż Tainted Grail kojarzy się głównie z porównaniami do Skyrima, tutaj koniecznie musimy wspomnieć o tej grze. Pomijając produkcje AAA, to bez wątpienia najciekawsza produkcja z gatunku fantasy RPG wydana w ostatnim czasie. To też bez wątpienia wielki sukces wrocławskiego Awaken Realms. The Fall of Avalon ma nieco więcej do zaoferowania fabularnie niż Gothic 1 Remake. Wśród podobieństw powinniśmy wymienić wielki świat i ogromną liczbę zadań do wykonania.

Tainted Grail: The Fall of Avalon – Znacznie więcej niż tylko polski The Elder Scrolls, Jak żyć po Gothic 1 Remake? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

GramTV przedstawia:

Dlaczego warto?

  • Najlepszy polski fantasy RPG poza Wiedźminem
  • Ciekawa historia
  • Świat podzielony na trzy duże mapy

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Fatekeeper – Przez ruiny z mieczem i magią

Gothic 1 Remake nie jest jedynym sukcesem THQ z ostatniego czasu. Równie dobrze radzi sobie Fatekeeper, który w czerwcu wskoczył do wczesnego dostępu. W tym RPG zmieniamy perspektywę na pierwszą osobę. Gra kładzie znacznie większy nacisk na walkę, która stanowi główną atrakcję – za pomocą miecza lub magii. Zapomnijcie więc o spokojnej eksploracji i zbieraniu zadań. Tutaj liczą się przede wszystkim dynamiczne pojedynki oraz kolekcjonowanie coraz lepszego sprzętu. Chociaż gra nie jest jeszcze gotowa, już teraz zbiera bardzo dobre opinie i zapowiada się na spory hit.

Fatekeeper – Przez ruiny z mieczem i magią, Jak żyć po Gothic 1 Remake? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Dlaczego warto?

  • Bardzo dużo intensywnej walki
  • Wysoki, jak na wczesny dostęp, poziom wykonania
  • Mocno okazyjna cena

Enshrouded – RPG z pewnym genem MMO

Kończymy grą, która ma wiele elementów wcześniej występujących w innych wymienionych tytułach. Przede wszystkim, podobnie jak Outward, jest to miks RPG z survivalem. Z Fatekeeper bierze duży nacisk na walkę, a z Tainted Grail ogromny i bogaty świat. Ważnym wyróżnikiem Enshrouded jest też kooperacja dla maksymalnie aż 16 graczy. Mówimy więc o wielkiej grze na pograniczu klasycznego RPG z MMO. Na pewno więc jest to najmocniej oddalona od Gothica produkcja, chociaż również stawiająca na symulację życia w świecie dark fantasy. Przypomnijmy, że ten tytuł, wydany dwa lata temu, ciągle znajduje się we wczesnym dostępie.

Enshrouded – RPG z pewnym genem MMO, Jak żyć po Gothic 1 Remake? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Dlaczego warto?

  • Kooperacja dla aż 16 osób
  • Rozbudowana mechanika budowania
  • Tona zadań do wykonania i lokacji do zwiedzenia
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Tagi:

Felieton
THQ
THQ Nordic
Titan Quest: Anniversary Edition
Pyranha Bytes
Gothic Remake
Outward
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
Outward: Definitive Edition
SpellForce 3: Reforced
Tainted Grail: Fall of Avalon
Enshrouded
W klimacie
Fatekeeper
Sacred 2 Remaster
Mateusz Mucharzewski

Prześwietlam polski gamedev - piszę o grach, biznesie i kulisach branży, do których inni nie docierają. Rozmawiam z twórcami i analizuję co dzieje się za zamkniętymi drzwiami.

Komentarze
3
Veruson
Gramowicz
Dzisiaj 17:23

Ja przechodzę G1 Remake po raz drugi.

Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 17:11

W Outward grałem w wersję zwykłą, nie w tą edycję ostateczną. Do dzisiaj mam koszmary. 

A po Gothic 1 R najlepiej raz jeszcze przejść Gothic 1 R z innymi wyborami, albo tak jak @dariuszp niżej radzi - po prostu zagrać w G2 :p 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:32

Albo możecie po prostu zagrać w Gothic 2.




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tel. (+48 22) 332 16 00
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