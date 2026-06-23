Jak żyć po Gothic 1 Remake? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Gothic 1 Remake przypomniał polskim graczom, jak bardzo kochają tę serię. Jeśli złapałeś się na ten trend i chcesz pozostać w klimacie, mamy dla Ciebie kilka propozycji.

Polacy zawsze kochali Gothica i remake pierwszej części jest tego idealnym potwierdzeniem. Liczby mówią wszystko – nikt tak często nie sięga po Gothic 1 Remake jak nasi rodzimi gracze. Jak podaje serwis Gamalytic, Polska jest krajem z największą sprzedażą tej produkcji na PC. Dziwne, że nadal żadne rodzime studio nie dostało możliwości stworzenia kolejnej części.

Według danych Gamalytic, w Polsce sprzedało się około 76 tysięcy kopii Gothic 1 Remake. Mamy więc wielu graczy, którzy mogą już rozglądać się za kolejnymi tytułami w podobnym klimacie. Przychodzę więc z pomocą – przygotowałem osiem growymi propozycjami oraz dodatkowe, kulturowe.

Nie chciałem jednak, aby zestawienie było oczywiste, a więc pominąłem najbliższe Gothicowi gry (Elex i Risen), bo każdy je zna. Nie będę też polecać największych produkcji z gatunku RPG. Poszukamy czegoś jak Gothic – klimatycznego, mocno opartego na mechanikach i nie zawsze wybieranego w pierwszej kolejności.

Dajcie znać w komentarzach, która gra jest dla Was najciekawszą opcją po przejściu Gothic 1 Remake.

Outward – Gdyby do Gothica dodać nieco survivalu

Gothic ma tak samo wielu zwolenników co przeciwników – w miarę podobne emocje wzbudza Outward. Ten miks RPG z survivalem z ogromnym otwartym światem potrafi podzielić graczy, chociaż zawierające nieco poprawek Definitive Edition zdobywa wyraźnie lepsze opinie. Siłą Outward jest sporej wielkości mapa, początkowo nawet odrobinę przytłaczająca. Kluczową rolę odgrywają też mechaniki survivalowe, które dominują nad narracją. Istotnym wyróżnikiem gry jest możliwość grania w kooperacji. W lipcu na rynek trafi druga część, a więc ją też warto mieć na uwadze.

Dlaczego warto?

Miks RPG z survivalem

Bardzo duży świat

Możliwość gry w kooperacji

Tainted Grail: The Fall of Avalon – Znacznie więcej niż tylko polski The Elder Scrolls

Chociaż Tainted Grail kojarzy się głównie z porównaniami do Skyrima, tutaj koniecznie musimy wspomnieć o tej grze. Pomijając produkcje AAA, to bez wątpienia najciekawsza produkcja z gatunku fantasy RPG wydana w ostatnim czasie. To też bez wątpienia wielki sukces wrocławskiego Awaken Realms. The Fall of Avalon ma nieco więcej do zaoferowania fabularnie niż Gothic 1 Remake. Wśród podobieństw powinniśmy wymienić wielki świat i ogromną liczbę zadań do wykonania.