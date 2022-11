Gears of War otrzyma aktorski film od Netflixa. W planach również animowany serial

W planach Netflixa jest również animowany serial dla dorosłych. Obie produkcje mają zapoczątkować nowe serie, które będą współtworzyć filmowo-serialowe uniwersum Gears of War. Wszystko jednak zależy od wyników oglądalności przygotowywanych produkcji. W tej chwili żadni filmowcy nie są zaangażowani w te projekty.

Gears of War został wydany 16 lat temu i z tej okazji Netflix nawiązał współpracę z The Coalition, aby zaadaptować serię gier wideo Gears of War do aktorskiego filmu fabularnego, a następnie do serialu animowanego dla dorosłych — z potencjałem na więcej historii w przyszłości!