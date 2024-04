Gears of War 6 wygląda doskonale i zostanie zaprezentowane w tym roku. Pogłoski sugerują, że The Coalition szykuje prezentację swojej gry

Fani czekają na kolejną odsłonę Gears of War od lat. Obserwatorzy sugerują, że to będzie gra, jakiej jeszcze świat nie widział.

Pięć długich lat, tyle czasu minęło od premiery Gears of War 5 i chociaż z ofert pracy publikowanych przez The Coalition domyślamy się, że obecnie trwają prace nad szóstą odsłoną, to wciąż nie wiadomo, jak ma wyglądać wyczekiwana gra. Czy jest szansa, że wkrótce to się zmieni?