Czy The Coalition właśnie zapowiedziało nowe Gears of War?

Gears of War to bez wątpienia gra, która obok Halo i Forza Motosport jest znakiem rozpoznawczym Xboxa. W związku z tym długa nieobecność tego tytułu jest dość zaskakująca.

Na początek małe wyliczenia. Gears of War 5 wyszło w 2019 roku, a więc w przyszłym roku, będziemy świętować pięciolecie, co jest doskonałym pretekstem, żeby wypuścić kolejną grę. Warto wspomnieć, że w tym czasie do graczy trafiło jedynie Gears Tactics, stworzone w zasadzie siłami Splash Damage. Na usprawiedliwienie The Coalition, można napisać tyle, że studio było zaangażowane w imponujące demo The Matrix Awakens z 2021 roku.