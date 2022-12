Gdzie obejrzeć film Kevin sam w domu?

Kevin sam w domu - gdzie i jak obejrzeć w internecie?

Jeśli chcielibyście obejrzeć film Kevin sam w domu w internecie, a więc bez reklam, to mamy dla was dobrą wiadomość - kultowa komedia świąteczna już teraz jest dostępna za pośrednictwem Disney+. Koszt dostępu do tego VOD to wydatek rzędu 28,99 złotych (miesięcznie), dostępny jest także roczny abonament w cenie 289,99 złotych.

Czy film Kevin sam w domu będzie w telewizji?

Tak. Stacja telewizyjna Polsat wyemituje film Kevin sam w domu w wigilię Bożego Narodzenia o godzinie 20:00. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do sprawdzenia się w naszym quizie - co pamiętasz z filmu Kevin sam w domu?