Garstka ciekawych statystyk od Electronic Arts podsumowujących 2022 rok

Dołożyliście się do tych statystyk?

Na tapetę wzięto 4 najpopularniejsze tytuły należące do EA – The Sims 4, Apex Legends, Battlefield 2042 i It Takes Two. Zobaczcie, co w 2022 roku wyczyniali gracze.



W The Sims 4 stworzono ponad 436.5 miliona Simów. 21.7 miliona doprowadzono do śmierci, a najczęstszą przyczyną zgonów była starość. Zaskoczeni? Pewnie spodziewaliście się drabinki w basenie?

Gracze Apex Legends przesłali sobie ponad miliard podziękowań w trakcie gry. W trakcie zabawy pierścień pochłoną 88.4 miliona Legend. A tak prezentowała się piątka najpopularniejszych broni w Battlefield 2042: