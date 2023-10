Gangs of Sherwood na prezentacji rozgrywki

Gangs of Sherwood to propozycja od studia Appeal Studios. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje firma Nacon, która ma w swoim portfolio chociażby takie hity jak Ravenswatch, The Sinking City czy Steelrising. Premiera gry zbliża się wielkimi krokami, a deweloperzy podzielili się materiałem, który skupia się na prezentacji rozgrywki. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Wszystko wskazuje na to, że twórcom Gangs of Sherwood nie brakuje oryginalnych pomysłów

Gangs of Sherwood powinno zaintrygować osoby, które poszukują gier stawiających na zabawę w kooperacji. Historię przygotowaną przez Appeal Studios będzie można odkrywać wspólnie z 3 znajomymi, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by rzucić się w wir wydarzeń w pojedynkę. Warto podkreślić jednak, że akcja Gangs of Sherwood dzieje się w alternatywnej wersji świata znanego z dzieł o Robin Hoodzie.



Podczas zabawy gracze będą mieli okazję wcielić się w Robina, Marian, brata Tucka i Małego Johna. Każda z postaci będzie natomiast oferować odmienny sposób rozgrywki, który będzie można dodatkowo modyfikować i ulepszać.