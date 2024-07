GameOverDrive Pawła Olszewskiego – Obejmujemy patronatem historię polskiej branży gier wideo

Autor, Paweł Olszewski, porusza wiele kluczowych momentów w historii polskiego gamedevu. Jednym z najbardziej interesujących rozdziałów jest ten dotyczący pierwszego Wiedźmina. Czytelnik dowie się, ile wersji przeszła ta gra, zanim ostatecznie zadebiutowała na rynku oraz dlaczego jej premiera niemal doprowadziła do bankructwa CD Projekt.

Niesamowite historie polskiego gamedevu

Książka nie tylko przedstawia fakty, ale także wciągające historie i anegdoty. Dowiemy się na przykład, kto przed autorami przygód Geralta tworzył w Polsce gry komputerowe, które z powodzeniem sprzedawano na Zachodzie nakładem Electronic Arts. Zaskoczeniem może być fakt, że najpopularniejszą konsolą w Polsce na początku lat 90. była piracka podróbka Nintendo.

Olszewski opisuje także, jak polski gamedev przeszedł od giełdy na ulicy Grzybowskiej na Giełdę Papierów Wartościowych na ulicy Książęcej, co symbolizuje transformację branży z niszowej do jednej z najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu kreatywnego. W książce znalazła się też wzmianka o naszym portalu, związanym u swych korzeni z jednym z dużych polskich twórców i wydawców gier.

Zmiany geopolityczne a rozwój branży gier

Interesującym kontekstem dla rozwoju polskiego gamedevu są zmiany geopolityczne na przełomie lat 80. i 90. Pierwsza strona pierwszego polskiego magazynu poświęconego wyłącznie grom komputerowym, wydanego w październiku 1990 roku, wita czytelników słowami: „Sami wiecie, jak wygląda rynek oprogramowania w Polsce. M.in. żadna firma zachodnia nie myśli poważnie o inwestowaniu nas”. Był to czas, gdy Ukraina nie była jeszcze suwerennym państwem, a na mapie Europy znajdowały się Czechosłowacja i Jugosławia.

Obecna kondycja polskiego gamedevu

Dziś polski gamedev to już zupełnie inna rzeczywistość. Przejęcie wrocławskiego Techlandu przez chiński Tencent oraz fakt, że warszawska giełda pod względem liczby notowanych firm z branży gamedev przebiła parkiet w Tokio, to tylko niektóre dowody na globalny sukces polskich deweloperów. Zarówno duże spółki akcyjne, jak i mniejsze studia, co roku wypuszczają produkcje, które kształtują branżę i docierają do milionów odbiorców na całym świecie.