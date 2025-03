Szkolna lektura w nowej odsłonie. Na jej podstawie powstanie gotycki horror

To będzie ekranizacja, po którą sięgną nie tylko uczniowie.

To może być jeden z najważniejszych filmowych projektów powstających w Polsce w najbliższych latach. Serwis Filmweb poinformował, że Jan Komasa, reżyser Bożego ciała, Sali samobójców i Miasta 44 przygotowuje kolejny film. Tym razem będzie to adaptacja klasyka polskiej literatury, czyli Balladyny autorstwa Juliusza Słowackiego. Nie będzie to jednak zwykła ekranizacja słynnego dramatu, ale Komasa zamierza uczynić z tej historii gotycki horror.

Balladyna – klasyka polskiej literatury doczeka się nowej ekranizacji

Balladyna powstanie dla studia Aurum Film, z którą Jan Komasa podpisał wieloletnią umowę. W ramach kontraktu reżyser nakręci swoje autorskie koncepcje, które będą rozwijane w pełne scenariusze z Aurum Film jako producentem. Jest to pierwsza taka umowa zawarta w naszym kraju.