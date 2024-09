Futurystyczny 2073 ostrzega przed neofaszyzmem. Zobacz zwiastun

Od Wong Kar-Waia dostaliśmy niegdyś film pt. 2046. Asif Kapadia zaprasza nas z kolei do roku 2073. To kolejna futurystyczna wizja, tym razem mocno nasączona dystopijnym defetyzmem. Zwiastun sugeruje, że mamy do czynienia z filmem chcącym opowiadać o przyszłości tak, jakby faktycznie zaistniała – w formie dokumentu.

Futurystyczne ostrzeżenie w formie dokumentu

Brytyjski reżyser Asif Kapadia, znany z filmów fabularnych takich jak The Warrior i dokumentów Senna oraz Amy, łączy oba gatunki w swoim nowym projekcie 2073. Film, będący ostrzeżeniem przed możliwą dystopijną przyszłością, przedstawia historię Ghosta, który żyje w dystopijnym Nowym San Francisco w roku 2073. Świat jest rządzony przez libertarian, dyktatorów i technokratów, a każdy krok obywateli jest monitorowany.