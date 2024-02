Elden Ring doczeka się kontynuacji? „Nie chcemy na razie mówić, że to koniec sagi”

Prezes From Software odnosi się do tematu związanego z przyszłością marki.

Wczoraj otrzymaliśmy pierwszy zwiastun fabularnego rozszerzenia Elden Ring: Shadow of the Erdtree. W ręce graczy trafi między innymi kilku nowych bossów, a także kolejne przygody pełne tajemnic. W ostatnim wywiadzie dla IGN prezes From Software, Hidetaka Miyazaki, omówił nie tylko szczegóły dotyczące DLC, ale także odniósł się do tematu związanego z przyszłością marki.

Prezes From Software nie przekreśla całkowicie pomysłu na Elden Ring 2 lub kolejne DLC

Ostatni wywiad Hidetaki Miyazakiego dla IGN przyniósł informacje związane nie tylko z DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree. W trakcie rozmowy poruszony został również temat ewentualnej kontynuacji gry lub kolejnego dodatku. Jak przekazuje prezes From Software, nie przekreśla on całkowicie pomysłu na Elden Ring 2, jednak obecnie nie ma planów na stworzenie drugiej części ani następnego rozszerzenia.

Nie chcemy na razie mówić, że to koniec sagi Elden Ring. (…) Nie chcemy odrzucać możliwości z tym związanych. W przyszłości może pojawić się więcej pomysłów. Obecnie nie mamy żadnych planów stworzenia drugiego DLC lub sequela, ale zdecydowanie nie chcemy przekreślać takiej możliwości. Uważamy, że w przyszłości może pojawić się coś takiego. – przekazuje Miyazaki.

Wiadomość prawdopodobnie rozczaruje fanów marki, którzy liczyli na kolejną odsłonę gry w najbliższej przyszłości. Z drugiej strony jest jednak pewna nadzieja na to, że kiedy pojawi się dobry pomysł na kontynuację lub następne rozszerzenie do Elden Ring, zespół deweloperów nie przekreśli nowych możliwości. Obecnie nie trwają jednak aktywne prace w tym kierunku, zatem miłośnikom gry pozostaje cieszyć się najnowszym DLC, które jeszcze w tym roku trafi na rynek.