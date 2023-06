Forza Motorsport już nigdy nie będzie taka jak kiedyś. Czy na to czekali gracze?

Słynny symulator wyścigów zmienia model działania. Nie będzie już grą a usługą. Tak to określił Turn 10. Co to oznacza dla graczy?

Chociaż pewne jest, że najnowsza Forza Motorsport nie dostanie kolejnego numeru, to nazwijmy ją roboczo ósemką lub Forzą Motorsport (2023) , a za chwilę przekonacie się, że ma to sens. Fani z pewnością widzieli już zwiastun tej samochodówki, który pojawił się w trakcie wydarzenia Xbox Showcase. Patrząc wstecz można powiedzieć dwie rzeczy – serii stuknęło już 20 lat, a Turn 10 Studios wiernie wypuszczało nową wersję co dwa lata, aż do Forza Motorsport 7 z 2017 roku . Jak łatwo policzyć, minęło sześć lat i zapowiedź ósmej części była dla fanów ekscytującym momentem.

Forza Motorsport 8 to nawet nie nazwa nadchodzącego tytułu. Turn 10 zdecydowało się pominąć ten numer, wracając do początku serii, która pojawiła się na pierwszej konsoli Xbox w 2005 roku. Tak więc, podobnie jak God of War (2005) i God of War (2018), teraz będziemy mogli mówić Forza Motorsport (2005) i (2023).

Dla niewtajemniczonych należy się króciutkie wyjaśnienie. Forza Motorsport to symulator wyścigów, od lat konkurujący z Gran Turismo na PlayStation. Fani oczywiście od zawsze spierają się, który jest lepszy, ale bez wątpienia obie gry to symulatory. Z czasem wypracowano model, w którym zaczęła się pokazywać druga gra pod szyldem Forza, ale z podtytułem Horizon, nastawiona na zręcznościowy model jazdy oraz wątek fabularny w otwartym świecie. Zbliża ją to bardziej do serii Need for Speed.

Chociaż Greenawalt nie wdawał się w szczegóły, dlaczego może to być ostatnia gra z serii symulatorów, prawdopodobnie przyczyną może być przejście na model usługowy. Forza (2023) mocno skupi się na elemencie online dla wielu graczy i sezonowym dostarczaniu treści – format, który stał się popularny w innych grach, takich jak Fortnite, Dota 2 i dwie najnowsze gry Diablo.