Forza Horizon 5 zmierza na PS5. Wersja na konsole Sony jest już rzekomo gotowa

W tym roku na konsolach PlayStation zadebiutowało m.in. Grounded, Hi-Fi Rush czy Sea of Thieves. W przyszłym roku klienci Sony będą natomiast mogli zapoznać się z Indiana Jones i Wielki Krąg. Wygląda jednak na to, że to nie koniec ekspansji Microsoftu na konkurencyjne platformy. Według jednego z branżowych insiderów na PS5 ma zmierzać Forza Horizon 5.

Na oficjalną zapowiedź Forza Horizon 5 w wersji na PlayStation 5 trzeba będzie jednak jeszcze nieco poczekać. Wiadomość ta z pewnością nie ucieszy przeciwników ostatnich decyzji Microsoftu. W ręce posiadaczy konsol Sony ma natomiast szansę trafić naprawdę wyśmienita produkcja.

Na koniec przypomnijmy, że Forza Horizon 5 dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S, a także w ramach usługi Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Playground Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Forza Horizon 5 – ale Meksyk!