Forza Horizon 5 otrzyma ciekawy tryb. Nowość wkrótce trafi w ręce graczy

Nowy tryb w Forza Horizon 5 – Hide and Seek, czyli zabawa w chowanego

Tegoroczny gamescom przyniósł nam już wiele interesujących materiałów. Otrzymaliśmy między innymi długi gameplay z Kingdom Come Deliverance 2, a także mogliśmy przyjrzeć się nowym mechanikom rozgrywki na zwiastunie Farming Simulator 25. Podczas wydarzenia nie zabrakło również trailera ujawniającego nowości zmierzające do Forza Horizon 5.

Jak dowiadujemy się z udostępnionego zwiastuna, do gry zmierza nowy tryb. Mowa o Hide and Seek, czyli zabawie w chowanego. W tym trybie gracze będą albo wcielać się w rolę ukrywającego się, który musi dotrzeć do celu, albo trafią do grupy poszukujących, którzy muszą spróbować odnaleźć przeciwnika. Nowość dostępna będzie za darmo we wrześniu 2024 roku. Materiał prezentujący tryb znajduje się na dole wiadomości.