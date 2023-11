For The King II przyciąga masę graczy. Czy warto zagrać?

Pierwsza odsłona For The King, która zadebiutowała na rynku w 2018 roku, cieszyła się szaloną popularnością. Nic więc dziwnego, że fani wyczekiwali kontynuacji, po którą w dniu premiery sięgnęły dziesiątki tysięcy graczy. Wszystko wskazuje jednak na to, że For The King II boryka się z pewnymi problemami.

For The King II ma sporo utrudniających zabawę problemów

Według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczytowym momencie w For The King II zagrywało się ponad 21 tys. osób, co daje rewelacyjny wynik. Nie wszyscy gracze wyglądają jednak na zadowolonych. Wyłącznie na Steam produkcja autorstwa IronOak Games doczekała się już 650 recenzji, a tylko 56% z nich to pozytywne opinie.



Jeśli zagłębimy się w komentarze, szybko dostrzeżemy, że grze obrywa się za przytłaczającą ilość błędów, które uprzykrzają rozgrywkę na każdym kroku. Dużo osób narzeka również na źle zaprojektowany interfejs. Jeśli planujecie zagrać w For The King II, warto poczekać na kolejne aktualizacje, które być może nieco naprawią grę.