Football Manager 25 zalicza opóźnienie. Gracze będą musieli uzbroić się w cierpliwość

Twórcy zaznaczyli, że potrzebują dodatkowego czasu na zapewnienie najwyższej jakości i najlepszych wrażeń z rozgrywki fanom. Zespół przyznał, że narzucił zbyt duże tempo prac, co groziło obniżeniem standardów. Opóźnienie premiery ma zapewnić, że deweloperzy dostarczą grę, z której będą dumni.

Terminy były już napięte i, jak słusznie zauważyliście w wielu ostatnich komentarzach, po prostu zbytnio się spieszyliśmy i groziło nam obniżenie naszych standardów. To wywarło ogromną presję na wszystkich pracujących w studiu, którzy z pasją starają się dostarczyć jak najlepszą grę. FM25 to największy postęp techniczny i wizualny w serii. Po prostu nie możemy zagrozić dostarczeniu tego kluczowego momentu w historii Football Managera, spiesząc się z wydaniem go w listopadzie. – przekazali twórcy.