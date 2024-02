Flintlock: The Siege of Dawn na rozgrywce. Nowy trailer prezentuje system walki

Najnowszy zwiastun Flintlock: The Siege of Dawn skupia się bowiem na prezentacji systemu walki. Zgodnie z zapowiedziami w trakcie starć z oponentami gracze będą korzystać zarówno z topora, jak i broni palnej oraz magii. W materiale pokazano natomiast zarówno potyczki z szeregowymi przeciwnikami, jak i spotkanie z nieco bardziej wymagającym przeciwnikiem.

Jakiś czas temu ujawniono przybliżony termin premiery Flintlock: The Siege of Dawn . Zgodnie z zapowiedziami nowa gra twórców Ashen ma trafić w ręce graczy w tym roku, a deweloperzy ze studia A44 Games najwyraźniej postanowili przypomnieć fanom gatunku action-RPG o swojej produkcji. Wspomniany tytuł otrzymał bowiem nowy gameplay trailer, który pozwala przyjrzeć się najważniejszemu elementowi gry.

Na koniec przypomnijmy, że Flintlock: The Siege of Dawn powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia A44 Games ma zadebiutować na wymienionych platformach latem 2024 roku. Wspomniany tytuł w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass.