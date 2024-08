Five Nights at Freddy’s: Into the Pit zbiera świetne oceny na Steam. Konsolowa wersja już wkrótce

Wczoraj na platformie Valve zadebiutowało Five Nights at Freddy’s: Into the Pit. Jak się okazuje, tytuł, za którym stoi Mega Cat Studios, niezwykle przypadł do gustu użytkownikom Steama. Obecnie odbiór produkcji klasyfikowany jest bowiem jako „przytłaczająco pozytywny”.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit zalicza świetny start na Steam

Na rynek trafiło już Five Nights at Freddy’s: Into the Pit. Jak wynika z pierwszych recenzji użytkowników platformy Valve – mamy do czynienia z niezwykle udaną premierą. Aktualnie tytuł może pochwalić się bowiem „przytłaczająco pozytywnym” odbiorem na Steamie – aż 96% z 674 ocen zachwala grę. Zainteresowanym przypadł do gustu między innymi zaproponowany przez twórców styl artystyczny, a także oprawa dźwiękowa czy mini-gry.

To jednak nie koniec dobrych wieści związanych z tytułem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Mega Cat Studios poinformowało, że planuje wprowadzić Five Nights at Freddy’s: Into the Pit na konsole jeszcze w tym miesiącu. Ostateczna data tego wydarzenia zostanie ogłoszona „tak szybko, jak to możliwe”. Nie poznaliśmy jednak jeszcze dokładnych platform, na których wyląduje gra.