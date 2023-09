Five Nights at Freddy's inspirowany Jokerem. Jakie elementy z filmu DC zaczerpnięto do nowego horroru?

Reżyserka podała swoje inspiracje przy tworzeniu ekranizacji Five Nights at Freddy's.

Nie ma lepszego momentu na wypuszczenie do kin przerażającego horroru niż okres Halloweenowy. Właśnie w ostatni piątek października na dużych ekranach zadebiutuje Five Nights at Freddy's, czyli ekranizacja popularnej serii gier. Produkcja niedawno otrzymała nowy zwiastun, prezentując wywołujące niepokój, animatroniczne zwierzęta, która stanął się przeciwnikami w grze o życie dla młodego chłopaka pracującego w pizzerii. Reżyserka filmu, Emma Tammi, w rozmowie z Total Film zdradziła, że przy produkcji Five Nights at Freddy's inspirowała się wieloma znanymi i popularnymi dziełami, w tym Jokerem od Todda Phillipsa, czy filmami Stevena Spielberga.