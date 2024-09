Final Fantasy XVI w nowej – niższej – cenie na PS5. Wszystko przez nową wersję

To właśnie Final Fantasy XVI Edycja Kompletna dostępna jest obecnie w PlayStation Store w cenie 339 złotych. Wspomniane wydanie zawiera jednak nie tylko podstawową wersję gry, ale również dwa dodatki – Echoes of the Fallen (Echa Upadłych) oraz The Rising Tide (Wzburzona Fala). Ponadto użytkownicy, którzy sięgną po wspomniane wydanie, otrzymają dodatkowe bronie i przedmioty do odebrania w grze.

Pełen rozmachu mroczny świat fantasy, którego losy zależą od potężnych eikonów i władających nimi dominantów. Oto opowieść o Clivie Rosfieldzie, wojowniku noszącym tytuł „Pierwszej Tarczy Rosarii” i oddanemu obrońcy swojego młodszego brata Joshui, dominanta Feniksa. Wielka tragedia sprawia, że Clive poprzysięga zemstę na mrocznym eikonie Ifrycie, istocie, której pojawienie się zwiastuje katastrofę – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.

GramTV przedstawia: