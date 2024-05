Film przygodowy Robin and the Hoods na pierwszym zwiastunie. Kiedy dzieci wymyślają przygody Króla Złodziei

Sky Original Films pokazało zwiastun przygodowego filmu dla młodszych widzów, noszącego tytuł Robin and the Hoods.

Dla nieustraszonej 11-letniej Robin (Darcey Ewart) i jej lojalnej grupy przyjaciół „The Hoods” skrawek zarośniętego zarośla na końcu ślepej uliczki to magiczne królestwo. Patyki i pokrywy śmietników stały się mieczami i tarczami, drony stały się majestatycznymi orłami, a hipisowska dama w lesie jest przerażającą wiedźmą. Jedyną rzeczą ograniczającą ich barwną wyobraźnię jest perspektywa utraty królestwa na zawsze. Kiedy pojawia się deweloper Clipboard i oczarowuje dorosłych obietnicami uzdrowisk i ośrodków opieki dziennej, świat Robin i The Hoods staje w obliczu poważnego zagrożenia. Pomimo wszelkich wysiłków ich protesty pozostają bez echa. Robin i jej przyjaciele biorą sprawy w swoje ręce, aby bronić swojego królestwa. – czytamy w oficjalnym opisie filmu.

Premiera Robin and the Hoods jest planowana na letnie miesiące. W Polsce film trafi raczej do streamingu.