Film Hellraiser na pierwszym zwiastunie

Nowy film Hellraiser ma zadebiutować już na początku października. Chcąc przypomnieć o tym widzom, 20th Century Studios opublikowało na swoim kanale na YouTube świeżutki materiał wideo promujący produkcję. Wideo publikujemy na samym dole.

Hellraiser – obsada

Za wyreżyserowanie projektu odpowiada David Bruckner. Natomiast autorami scenariusza są Ben Collins i Luke Piotrowski. Rolę, w którą od lat wcielał się Doug Bradley, zagra Jamie Clayton. Oprócz tego na ekranie zobaczymy takie gwiazdy jak Odessa A’zion (Fam, Grand Army), Adam Faison (Everything’s Gonna Be Okay, Yes Day) i Drew Starkey (Outer Banks, The Devil All the Time).