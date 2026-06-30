Nowa gra Star Wars jeszcze droższa na PS5. W PS Store zapłacimy prawie dwukrotnie więcej niż na innych platformach

W październiku czeka nas premiera Star Wars: Galactic Racer, czyli nowej gry z uniwersum Gwiezdnych wojen. Chociaż ścigałka nie wzbudza aż takiego entuzjazmu jak inne tytuły z sagi George’a Lucasa, tak polscy gracze z niepokojem mogą patrzeć na rosną cenę gry w PlayStation Store. Już wcześniej posiadacze PlayStation 5 musieli zapłacić o wiele więcej od użytkowników Xboxów i komputerów osobistych, ale okazuje się, że teraz cena poszła jeszcze bardziej w górę.

Star Wars: Galactic Racer – jeszcze wyższa cena w PlayStation Store

Gdy na Steamie Star Wars: Galactic Racer podstawowa wersja gry została wyceniona na 159,99 zł, zaś w sklepie Xboxa kosztuje 159,49 zł, tak w PlayStation Store cena do tej pory wynosiła 259 zł. Jednak ta nie jest już aktualna i obecnie grę w cyfrowej wersji możemy kupić za 299 zł. Wcześniej można było podejrzewać, że to po prostu błąd PS Store, który powinien zostać poprawiony, a różnica w cenie zwrócona graczom. Teraz jednak wygląda na to, że wyższa cena gry na PlayStation 5 może być celowa, a co gorsza, właśnie nastąpiła jakaś korekta, która wyniosła poziom cenowy na wręcz kosmiczny poziom.