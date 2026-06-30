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Nowa gra Star Wars jeszcze droższa na PS5. W PS Store zapłacimy prawie dwukrotnie więcej niż na innych platformach

Radosław Krajewski
2026/06/30 07:00
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Już wcześniej sytuacja była zastanawiająca, ale teraz robi się już kuriozalna.

W październiku czeka nas premiera Star Wars: Galactic Racer, czyli nowej gry z uniwersum Gwiezdnych wojen. Chociaż ścigałka nie wzbudza aż takiego entuzjazmu jak inne tytuły z sagi George’a Lucasa, tak polscy gracze z niepokojem mogą patrzeć na rosną cenę gry w PlayStation Store. Już wcześniej posiadacze PlayStation 5 musieli zapłacić o wiele więcej od użytkowników Xboxów i komputerów osobistych, ale okazuje się, że teraz cena poszła jeszcze bardziej w górę.

Star Wars: Galactic Racer

Star Wars: Galactic Racer – jeszcze wyższa cena w PlayStation Store

Gdy na Steamie Star Wars: Galactic Racer podstawowa wersja gry została wyceniona na 159,99 zł, zaś w sklepie Xboxa kosztuje 159,49 zł, tak w PlayStation Store cena do tej pory wynosiła 259 zł. Jednak ta nie jest już aktualna i obecnie grę w cyfrowej wersji możemy kupić za 299 zł. Wcześniej można było podejrzewać, że to po prostu błąd PS Store, który powinien zostać poprawiony, a różnica w cenie zwrócona graczom. Teraz jednak wygląda na to, że wyższa cena gry na PlayStation 5 może być celowa, a co gorsza, właśnie nastąpiła jakaś korekta, która wyniosła poziom cenowy na wręcz kosmiczny poziom.

Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku edycji deluxe, która na Steam i Xboxie kosztuje 214,99 zł. W PlayStation Store została wyceniona na aż 339 zł. Tym samym cena edycji deluxe Star Wars: Galactic Racer jest na konsolach Sony droższa o aż 57%, zaś wersji podstawowej o prawie 87%.

Star Wars: Galactic Racer – cena w polskim PlayStation Store

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, zmiana cen w polskim PS Store nie jest częścią globalnej korekty. Ceny w dolarach oraz euro pozostały bez zmian, zaś w Brazylii trzy dni temu cena została obniżona z 339,90 reala do 299,90 reala.

Nie wiadomo więc, kto jest obecnie winny wyższej cenie Star Wars: Galactic Racer na PlayStation 5 względem konkurencyjnych platform. Pozostaje liczyć, że producent Fuse Games lub wydawca Secret Mode jak najszybciej odniosą się do tej podwyżki cen w Polsce.

Źródło:https://store.playstation.com/pl-pl/product/UP8737-PPSA28416_00-SWGALACTICRACER1

Tagi:

News
Sony
cena
wyścigi
Star Wars
PlayStation
Gwiezdne wojny
PlayStation Store
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
PS5
podwyżka cen
Secret Mode
Star Wars: Galactic Racer
Fuse Games
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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Portal: v.6.1.112