Fani The Boys uważają, że Soldier Boy powinien otrzymać własny serial

Gen V, który właśnie został przedłużony na drugi sezon, okazał się wielkim sukcesem. Fani docenili znakomicie skonstruowane nawiązania do oryginalnej serii i oczywiście powrót jednej z najciekawszych postaci – Soldier Boya.

Jensen Ackles powrócił do swojej roli w niewielkim epizodzie w Gen V, ale fani zauważyli i docenili ten fakt. Wiadomo również, że Eric Kripke, twórca serialu The Boys, zaprosił aktora do udziału w kolejnym sezonie. Po jego pojawieniu się w najnowszym odcinku Gen V zapanowała wielka radość wśród fanów, a wielu z nich wręcz twierdzi, że ta postać zasługuje na własny serial.