The Boys nie zakończy się szybko? Twórca serii ma wizję na przyszłość

Dyrektor wykonawczy Amazona, Vernon Sanders ujawnił, że odbył mnóstwo rozmów z twórcą serialu, Erikiem Kripke na temat tego, co będzie dalej. Panowie najwyraźniej doszli do porozumienia, że historia ma ogromny potencjał i może być rozszerzana niemal bez końca. Wszystko to wynika z wizji kreatora serialu, który od lat ma pomysł na temat przyszłości tego uniwersum.

Powiem tak: Eric od lat miał wizję tego, do czego to wszystko prowadzi i prowadzimy ciągłe rozmowy na temat tego, co będzie dalej. Wierzymy w Erica, a jeśli będzie on zainteresowany kontynuowaniem tej historii, będziemy pierwszymi w kolejce, którzy zechcą z nim pracować. Kiedy już zaangażowaliśmy się w Gen V, naprawdę chcieliśmy, żeby to była kolejna rzecz. A kiedy już to opublikujemy i będziemy mieli szansę zobaczyć, jak wszyscy na to reagują, możemy zacząć rozmawiać o tym, co będzie dalej, tak jak powiedziałem.