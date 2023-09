Gen V – nowy spin-off The Boys wygląda fantastycznie na finałowym zwiastunie

Amazon zaprezentował ostatni zwiastun Gen V, czyli nadchodzącego spin-offu The Boys, którego premierę zaplanowano na koniec tego miesiąca. W serialu poznamy zupełnie nowych bohaterów, którymi będą nastolatkowie uczący się władać swoimi superbohaterskimi mocami. Możemy więc spodziewać się nietypowego podejścia do gatunku szkolnych dram, co zresztą najlepiej obrazuje poniższy zwiastun, pełen humoru, ale również brutalności. Poniżej znajdziecie zwiastun w polskiej wersji językowej.