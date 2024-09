Fani stworzyli własną wersję filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Trwa tyle co oryginalna produkcja

Warner Bros. nie zrezygnował z serialowej wersji Harry’ego Pottera i niedawno ogłoszono, że castingi do głównych ról już ruszyły. Wytwórnia w oświadczeniu zaznaczyła, że chcą postawić na inkluzywność i różnorodność w obsadzie nadchodzącej adaptacji powieści J.K. Rowling. Wielu fanów obawia się, że serialowa wersja będzie odbiegać od literackiego pierwowzoru, a nawet filmowych ekranizacji. Niektórzy postanowili nie czekać na efekt tych prac i stworzyli swój własny remake pierwszej części przygód nastoletniego czarodzieja. Jakiś czas temu na kanale Doggie House pojawił się pełnometrażowy fanowski film, który odtwarza historię z Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego.

Harry Potter and the Stone – fanowski i niskobudżetowy remake pierwszej części

Fani stworzyli jak najwierniejszy remake, ale przy wykorzystaniu niewielkiego budżetu, więc całość wygląda tanio, miejscami komicznie, ale na swój sposób uroczo. Wielkie wrażenie robi jednak czas trwania, gdyż Harry Potter and the Stone trwa niemal tyle, co oryginalny film, czyli 2 godziny i 32 minuty.