Fani soulslike'ów zerknijcie na to. The Relic - The First Guardian na kolejnym fragmencie rozgrywki

Twórcy The Relic - The First Guardian podzielili się kolejnym fragmentem z rozgrywki. Gra wygląda epicko.

W The Relic - The First Guardian gracz wcieli się w postać tytułowego strażnika, który wyruszy w niebezpieczną podróż mającą na celu ocalenie świata i żeby tego dokonać konieczne będzie znalezienie wszystkich fragmentów potężnego artefaktu. I chyba zgodzicie się, że nie jest to wybitnie oryginalny pomysł, co trochę martwi. Jednak pozostaje nadzieja, że producentom uda się sprzedać temat we wciągający sposób. Można też z pewnością liczyć na mroczny klimat, dobrą oprawę graficzną i efektowne sceny walki.

The Relic - The First Guardian na nowym zwiastunie

Wygląda na to, że to właśnie one będą sednem zabawy i bez wątpienia autorzy gry mocno czerpali z dorobku FromSoftware. Czy to źle? O tym akurat przekonamy się po premierze, a póki co mamy kolejny, choć nieduży fragment rozgrywki, pozwalający rozpoznać klimat The Relic - The First Guardian.