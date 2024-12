Poznaliśmy powód zablokowanych fps-ów w Bloodborne. Architekt PS5 Pro potwierdził informację.

W porządku. To jest coś, co mnie bardzo zainteresowało. W momencie premiery PS5 istniało kilka tytułów na PlayStation 4, takich jak Bloodborne i The Last Guardian, które przez cały cykl życia były łatane, aby mieć zablokowany tryb 30 klatek na sekundę. Jeśli wrócisz do wersji 1.0 dysku, będą one również miały odblokowaną liczbę klatek na sekundę. Czy Sony prowadziło rozmowy w celu ponownego przeanalizowania tej kwestii, aby odblokować te liczby klatek na sekundę na PS5 Pro?

Mark Cerny: Obawiam się, że nie mogę nic powiedzieć na temat Bloodborne lub innego tytułu, o którym wspomniałeś na PS5 Pro. Zazwyczaj gry na PS5 Pro działają w trybie, który nazywamy Boost Mode. W tym trybie dajemy grze do dyspozycji cały procesor graficzny i szybszą pamięć, ale wszelkie ograniczenia są nadal obecne w wersji na PS5 Pro. Są więc rzeczy, które zdecydowanie się poprawią, i takie, które pozostaną bez zmian. Powiem, że jeśli twoja gra ma VRR, powinieneś zobaczyć znacznie wyższą liczbę klatek na sekundę na PS5 Pro.