Fallout: London cieszy się ogromną popularnością. Najnowsza aktualizacja wprowadza ponad 1000 poprawek

Jak informowaliśmy w sierpniu bieżącego roku, Fallout: London okazało się najszybciej pobieranym tytułem na GOG . Dowiedzieliśmy się również, że twórcy ambitnego moda zamierzają wystartować z niezależnym studiem, co ma pozwolić grupie FOLON „realizować własne pomysły” i „naprawdę współpracować ze społecznością”. Teraz natomiast ukazała się aktualizacja wprowadzająca ponad 1000 poprawek, a twórcy moda potwierdzili ogromne zainteresowanie wokół projektu.

Ponadto ukazała się ogromna aktualizacja, wprowadzająca ponad 1000 poprawek do modyfikacji. Pełna lista zmian dostępna jest na stronie Fallout: London . Wersja 1.02 obejmuje między innymi poprawki w zakresie poziomu szczegółowości, lepszą spójność wizualną, zmniejszenie liczby awarii czy zwiększenie wydajności. Gracze powinni odczuć „ogromną różnicę”.

Fallout: London to natomiast modyfikacja osadzona w postapokaliptycznym Londynie, która przenosi graczy do akcji 160 lat po katastrofie nuklearnej, a 40 lat przed wydarzeniami z Fallout 3. Tytuł oferuje nowe spojrzenie na uniwersum Fallouta, osadzając akcję w brytyjskiej stolicy z nowymi lokalizacjami, frakcjami czy stworzeniami. Mod zapewnia ponadto rozbudowaną fabułę z wieloma ścieżkami oraz zakończeniami, a także do 90 godzin rozgrywki.

Projekt zadebiutował 25 lipca 2024 roku. Ambitna modyfikacja do gry Fallout 4 jest dostępna za darmo w sklepie GOG.