Fallout 76 przyciągnął ponad milion graczy w ciągu jednego dnia

To jednak nie koniec informacji podanych przez Bethesdę. Według firmy wszystkie odsłony cyklu przyciągnęły przed monitory niemal pięć milionów graczy. Trzeba przyznać, że liczby są naprawdę imponujące, a serial Amazona zachęcił sporo osób do powrotu lub pierwszego podejścia do serii.

Na koniec warto przypomnieć, że serial Fallout doczeka się drugiego sezonu. Produkcja Amazona zdobyła bardzo pozytywne recenzje, uzyskując na Rotten Tomatoes średnią ocen na poziomie 93%.

