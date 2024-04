Największa strona z modami ugina się pod naporem fanów Fallouta

Sukces serialu Amazona niewątpliwie przyczynił się do wzrostu zainteresowania wokół serii Fallout. Gry sprzedają się świetnie między innymi w Europie , a Fallout 76 pobił ostatnio rekord jednocześnie bawiących się przy tytule graczy. Okazuje się, że popularność cyklu jest na tyle duża, że największa strona z modami ugięła się pod naporem graczy poszukujących modyfikacji do gier.

NexusMods odnotowuje znacznie większy ruch na stronie po premierze serialu Fallout

NexusMods to największy serwis, w którym gracze mogą znaleźć modyfikacje między innymi do gier z serii Fallout. Jak się okazuje, sukces serialu Amazona i ogromne zainteresowanie wokół cyklu od Bethesdy wywołało spore problemy z działaniem witryny. Administratorzy poinformowali bowiem, że odnotowano znacznie większy ruch niż zazwyczaj, co wpływa na wydajność strony.