Fairy Tail 2 na zwiastunie fabularnym. Opowieść może być mocną stroną gry

Zbliżamy się do premiery Fairy Tail 2 wielkimi krokami, dlatego twórca postanawiają uchylać coraz więcej tajemnic. Tym razem padło na opowieść.

Fairy Tail to manga/anime która jakoś szczególnie nigdy mnie nie porwała, choć muszę przyznać, że akurat epicka bitewna muzyka z anime robi na mnie spore wrażenie. Mimo wszystko jest to dość popularne dzieło, więc naturalnym krokiem było przeniesienie tego uniwersum do świata gier.

PlayStation

Twórcy prezentują zwiastun fabularny Fairy Tail 2

Jedna taka próba miała już miejsce choćby w 2020 roku i została oceniona przez graczy na 7.3 w serwisie Metacritic, więc to dobry wynik. Teraz czekamy na kontynuację, która pojawi się za nieco ponad miesiąc. Fairy Tail 2 to bezpośrednia kontynuacja wyżej wspomnianej jedynki. Jest to typowe jRPG jakich wiele, ale te potrafią całkiem nieźle opowiadać historię (o ile nie boicie się ogromnych ilości tekstów).