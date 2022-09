Fabularny zwiastun Mario + Rabbids Sparks of Hope. Mario i Kórliki ratują świat

W Mario + Rabbids Sparks of Hope gracze skorzystają zarówno z usług dobrze im znanych bohaterów, jak i z umiejętności zupełnie nowych postaci. W uratowaniu świata pomoże nawet sam Bowser, który wspólnie z Mario, Luigim, Peach oraz zwariowanymi Kórlikami stanie do walki z nadciągającym zagrożeniem .

W zeszłym tygodniu Ubisoft opublikował nowy gameplay z Mario + Rabbids Sparks of Hope , w którym zaprezentowano najważniejsze elementy produkcji. Tymczasem do sieci trafił kolejny materiał promocyjny poświęcony wspomnianemu tytułowi. Tym razem francuski deweloper postanowił skupić się na historii i przygotował fabularny zwiastun nadchodzącej kontynuacji Mario + Rabbids Kingdom Battle .

Niszczycielska moc Cursy rozlewa się po wszechświecie. Pragnie pochłonąć tajemnicze Iskierki – zagadkowe i potężne stworzenia, powstałe z połączenia Lum i Kórlików, a to grozi zniszczeniem wszystkiego, co tylko stanie im na drodze – czytamy w opisie gry na oficjalnej stronie Ubisoftu.

Na koniec przypomnijmy, że Mario + Rabbids Sparks of Hope zadebiutuje na konsolach Nintendo Switch już 20 października. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat pierwszej części przygód wąsatego hydraulika i szalonych Kórlików, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Zabawnie i taktycznie – recenzja Mario + Rabbids: Kingdom Battle.