Nintendo ogłosiło grę Everybody 1-2 Switch jakiś czas temu bez większych fanfar, ale pokazało pierwszy ciekawie zrobiony zwiastun.

Nintendo zaprosiło do Tokio szesnastu twórców internetowych z całego świata, którzy wzięli udział w akcji promocyjnej gry, poznając jej możliwości zabawy wieloosobowej. Tak właśnie powstał trailer First Look Party, który możecie obejrzeć poniżej.

Pierwszy zwiastun Everybody 1-2 Switch