Everwild nie trafiło do kosza. Nowa gra twórców Sea of Thieves wciąż powstaje

Już w listopadzie 2019 roku mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Everwild, czyli nowej gry twórców Sea of Thieves. W 2021 roku w sieci pojawiły się z kolei doniesienia, według których Rare miało zrestartować projekt i rozpocząć prace nad swoją nową grą niemal od zera. Od dłuższego nie otrzymaliśmy natomiast żadnych oficjalnych informacji i materiałów ze wspomnianej produkcji. Wygląda jednak na to, że nie ma powodów do obaw, ponieważ Everwild rzekomo wciąż powstaje.

Rare wciąż pracuje nad Everwild. Nowa gra twórców Sea of Thieves nie została skasowana

O Everwild w ostatnim odcinku podcastu Xbox Two wspomniał Jez Corden, który przewidywał, jakie produkcje mogą pojawić się na Xbox Games Showcase 2024. Redaktor serwisu Windows Central podkreślił, że nowa produkcja twórców Sea of Thieves raczej nie zostanie zaprezentowana na nadchodzącym pokazie Microsoftu. Dziennikarz zapewnił jednak, że deweloperzy ze studia Rare cały czas aktywnie pracują nad wspomnianym tytułem.