Eternal Champions zmierza na wielki ekran. Od scenarzysty Jurassic World

Connolly obecnie pracuje także nad adaptacją innej popularnej gry - The Legend of Zelda, co potwierdza jego rosnącą pozycję w branży i czyni specjalistę od filmowych adaptacji gier wideo. Choć to prace przy serii Jurassic World rozsławiły nazwisko scenarzysty, to za jego największy sukces artystyczny wciąż uważa się scenariusz do Na własne ryzyko, skromnego romansu science fiction, który wyreżyserował Colin Trevorrow (późniejszy autor Jurassic World). Za debiutancki scenariusz do tego filmu Connolly otrzymał nagrodę Independent Spirit.