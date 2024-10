Epoka boysbandów i kaset VHS zawitała do Forza Horizon 5. Kolorowe lata 90. i powrót Horizon Backstage

Aktualizacja Back to the 90s jest już dostępna.

W lipcu bieżącego roku dowiedzieliśmy się, że liczba graczy Forza Horizon 5 przekroczyła już 40 milionów . Twórcy systematycznie dostarczają fanom produkcji nowości i nie inaczej jest tym razem. Miłośnicy gry mogą już bowiem cieszyć się aktualizacją Back to the 90s, która wprowadza klimat epoki boysbandów i kaset VHS.

Forza Horizon 5 – aktualizacja Back to the 90s

Na oficjalnej stronie Forza Horizon znajdziemy informacje o najnowszej aktualizacji Back to the 90s. Jak przekazują twórcy, Festiwal Horizon przenosi się do epoki boysbandów, kaset VHS i flanelowych koszul, witając nie tylko nostalgię, ale i powracającą funkcję Horizon Backstage. Opcja ta pozwala uzupełnić kolekcję nawet wtedy, gdy przegapiliśmy nagrodę w postaci pojazdu z poprzedniej playlisty. Samochody dostępne do kupienia w Backstage Shop będą natomiast wybierane przez społeczność w głosowaniu.

Dodatkowo pojawiły się nowe osiągnięcia w Hide & Seek, a także adekwatne do klimatu lat 90. stroje. Jeśli zaś chodzi o nowe pojazdy, w ramach playlisty pojawiły się: Toyota Soarer 2.5 GT-T (1997), Mitsubishi FTO GP Version R (1998), Aston Martin Lagonda (1990) oraz Subaru SVX (1996). Gracze otrzymali również nowy przedmiot, który znajdziemy w Event Lab – dmuchaną kasetę VHS.