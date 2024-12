Epic Games zapowiedziało nowy tryb. Fortnite Ballistic zadebiutuje już niedługo

W Fortnite od długiego czasu pojawiają się nowe tryby gry, które są dostępne osobno w głównym menu gry. Mamy dostęp do takich opcji jak m.in. Battle Royale, Zero Build, Lego Fortnite oraz festiwale z udziałem wielu popularnych artystów. Epic Games właśnie ogłosiło kolejny tryb nadchodzący do kultowej produkcji.

Fortnite Ballistic - informacje o nadchodzącym shooterze

Fortnite Ballistic będzie nową grą dostępną wewnątrz platformy od 11 grudnia. W poście informującym o nadchodzących nowościach dowiedzieliśmy się, że będzie to rozgrywka 5 na 5 osób podzielona na rundy, podczas których gracze zmierzą się z innymi w konwencji pierwszoosobowej strzelanki bez możliwości budowania. Warto dodać, że od samego początku otrzymamy możliwość gry rankingowej oraz nierankingowej.