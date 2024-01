Death of the Fallen to najwyraźniej tytuł nowej gry twórców Lords of the Fallen

Jak zauważa użytkownik portalu społecznościowego X (wcześniej Twitter) posługujący się pseudonimem „Kurakasis”, CI Games złożyło wniosek o zarejestrowanie nowego znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych. Polska firma postanowiła zastrzec nazwę Death of the Fallen i wiele wskazuje na to, że kolejne action-RPG od studia Hexworks zadebiutuje na rynku pod wspomnianym tytułem.

Oczywiście nie doczekaliśmy się oficjalnego stanowiska CI Games w tej sprawie i na zapowiedź Death of the Fallen z pewnością przyjdzie nam nieco poczekać . Zgodnie z przekazanymi informacjami Project III powstaje na silniku Unreal Engine 5, a sama gra jest „zbudowana wokół bardziej ambitnych opcji rozgrywki”, by „spodobać się szerszej publiczności”.

Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji CI Games i studia Hexworks, to zapraszamy Was do lektury: Lords of the Fallen – recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?

