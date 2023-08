Epic Games Store z kolejnymi darmowymi grami. Jeszcze więcej prezentów na PC

Lato wciąż trwa, więc czasu na granie jest trochę więcej. Jeżeli Diablo 4 Wam się znudziło, a kampanię w Baldur’s Gate 3 już ukończyliście, to może zainteresuje Was oferta darmowych gier od Epic Games Store. Tym razem sklep oferuje bez żadnych opłat dwie kolejne gry. Pierwszą z nich jest Black Book, czyli RPG oparte na słowiańskich mitach, zaś drugą zręcznościowa platformówka Dodo Peak.

Obie gry dostępne są do odebrania tylko do 24 sierpnia do godziny 17:00. Black Book odbierzecie w tym miejscu, z kolei Dodo Peak znajdziecie pod tym adresem.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store.

Przypominamy również o wciąż trwającej promocji na dwie darmowe gry w Epic Games Store z poprzedniego tygodnia. Jeszcze przez kilka najbliższych godzin możecie odebrać Europa Universalis IV oraz Orwell: Keeping an Eye on You.