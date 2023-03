Za tydzień wielki hit za darmo w Epic Games Store? Tak twierdzi znany insider

Oznacza to więc, że – oprócz podstawki – uzyskamy także rozszerzenie The Following oraz przepustkę sezonową z dodatkowymi trybami i inną zawartością. Pozostaje trzymać kciuki, że to prawda. Okazja idealna dla każdego, kto nie miał jeszcze okazji sprawdzić tej produkcji, lub chce wrócić do jedynki przed zagraniem w Dying Light 2: Stay Human, a z jakiegoś powodu jej nie posiada.

Przypomnijmy jeszcze, że Dying Light zadebiutowało 27 stycznia 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jest to utrzymana w klimacie survival horroru gra akcji, gdzie zdarzenia obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Za stworzenie gry (oraz jej kontynuacji) odpowiada wspomniane polskie studio Techland, które znane jest również z Dead Island oraz serii Call of Juarez.